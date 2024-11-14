Parkinsonda erken tanı hayat konforunu artırıyor

Merkezi sinir sistemini etkileyen nörolojik bir bozukluk olan Parkinson hastalığı hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, erken tanı ve tedaviyle hastanın yaşam kalitesini arttırmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİ

Parkinsonun, genellikle 40 ile 60 yaş arasında başlayan ilerleyici bir hastalık olduğuna ve bu hastalığın genetik olabileceğine vurgu yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, "Parkinson, beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybıyla oluşan bir hastalıktır. Dopamin seviyelerinin azalması, hastaların hareketlerini zorlaştırır ve çeşitli motor semptomlara yol açar" dedi. Parkinsonda geç müdahalenin tedavi sürecini daha da zorlaştırabileceğini ifade eden Kara, "Tanı gecikirse hastalığın semptomları ilerleyebilir, bu da tedavi sürecini daha zor hale getirebilir. İleri dönem Parkinson hastalarında, tedaviye direnç gelişenlerde ya da titreme dolayısıyla hayat kalitesi düşen insanlarda Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) denilen ve halk arasındaki ismiyle bilinen beyin pili uygulaması, son zamanlarda iyi bir çözüm yolu olmuştur" diye konuştu.