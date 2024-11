Erkekler için Saw Palmetto

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...

Saw palmetto, son yıllarda adı sıkça duyulmaya başlanan doğal bir takviyedir. Cüce palmiye veya testere palmiyesi olarak da bilinmektedir. Bu palmiyenin meyvesinden elde edilen ekstrakt, özellikle erkek sağlığı konusunda ön plana çıkıyor. Piyasa araştırmaları göz önünde bulundurulduğunda takviye satışlarının 2023 ile 2033 arasında iki katından fazla artabileceği düşünülüyor. Saw palmetto'nun faydaları arasında saç dökülmesinin önlenmesi, prostat sağlığının desteklenmesi gibi etkiler bulunuyor. Ancak, her doğal takviye gibi, kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Saw palmetto neymiş gelin birlikte tanıyalım.

SAÇ DÖKÜLMESİNDE ETKİLİ

Saç dökülmesi, genetik faktörler, hormonal değişiklikler, bazı hastalıklar ve kullandığımız ilaçlar gibi pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Androgenetik alopesi (erkek tipi saç dökülmesi) ile mücadelede ise saw palmetto sıkça başvurulan bir takviyedir. Saw palmetto enzimin etkisini azaltabilmektedir. Bu bitki sayesinde, saç dökülmesi hızlanmadan önce önüne geçilebilir. Bazı araştırmalar, saw palmettonun saç dökülmesinin yanı sıra saçın kalitesini de arttırdığını ve saç yoğunluğunu yüzde 60 oranında arttırdığını göstermiştir. Örneğin, 2023 yılında yapılan bir çalışmada, 16 hafta boyunca saw palmetto yağı takviyesi alan bireylerde saç dökülmesinde azalma ve yeni saç çıkışında artış gözlemlenmiştir.

SAĞLIĞI DESTEKLİYOR

Saw palmettonun faydaları sadece saç dökülmesiyle sınırlı değil. Prostat sağlığını da iyileştirebilecek özellikleri olduğu düşünülüyor. Prostat, erkeklerde üreme sağlığı için oldukça önemli bir organdır. Saw palmetto, prostat sağlığını koruyabilir ve prostat büyümesi gibi sorunları engelleyebilir. Yapılan bazı uzun dönemli araştırmalar, düzenli olarak saw palmetto kullanan kişilerin prostat sağlığında olumlu gelişmeler kaydettiklerini göstermiştir.

15 yıl süren bir çalışmada, günde 320 mg saw palmetto alan katılımcıların prostatlarının büyümesinin yavaşladığı gözlemlenmiştir. Özellikle prostat büyümesi nedeniyle idrar yaparken zorluk çeken erkeklerde de saw palmetto takviyesi kullanılabilmektedir. Yapılan bazı araştırmalar benign prostat hiperplazisi (BPH) olarak bilinen bu durumda, saw palmettonun semptomları hafifletmeye yardımcı olabileceğini ve idrar akışını iyileştirebileceğini göstermektedir. Yapılan bazı araştırmalar ise saw palmettonun prostatta ve diğer organlarda iltihaplanmayı azaltıcı etkiler gösterdiğini de ortaya koymuştur. Örneğin, 2015 yılında yapılan bir çalışmada, saw palmetto özünün prostat büyümesi olan farelerde iltihaplanma seviyelerini düşürdüğü bulunmuştur.

SEVİYELERİ DÜZENLİYOR

Düşük testosteron seviyeleri, bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Saw palmetto, testosteronun dihidrotestosteron (DHT) gibi türevlerine dönüşmesini engelleyerek, hormon dengesini koruyabilir. Bazı araştırmalar, saw palmettonun testosteron seviyelerini %38 oranında artırabileceğini gösteriyor.

Ancak, bu konuda biraz daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyacımız var. Dikkat! Genel olarak saw palmettonun yan etkileri oldukça hafif ve nadiren görülür. En sık bildirilen yan etkiler arasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve kabızlık yer alır. Ancak hamile veya emziren kadınların, hormon tedavisi gören veya hormonal doğum kontrolü kullanan kişilerin bu takviyeyi kullanmamaları önerilir. Çünkü saw palmetto, hormon seviyelerini etkileyebilir. Saw palmetto, prostat sağlığı, saç dökülmesi ve testosteron dengesi gibi konularda yardımcı olabilecek potansiyel faydalara sahip bir takviyedir. Ancak, her takviye gibi, bireysel sağlık durumunuza göre etkisi değişebilir. Bu nedenle, saw palmetto kullanmayı düşünüyorsanız, mutlak bir uzmana danışmanızı tavsiye ederim.