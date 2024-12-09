Yanığın üzerine diş macunu sürmeyin! Kalıcı izlere yol açabilir

Yanık ve Travma Derneği Başkanı Prof. Dr. Emrah Şenel, Türkiye'nin yanık tedavisinde özellikle 20 yılda dünya standartlarına ulaştığını söyledi.

Avrupa ve ABD'deki yanık standartlarının aynısının Türkiye'de de uygulandığını vurgulayan Şenel, yanıkla ilgili akademik faaliyetlere de artık ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Yanığın önemli travma olduğuna dikkati çeken Şenel, "Yılda yaklaşık 400 bin kişi yanık nedeniyle hastanelere başvuruyor. Bunların 200 binini çocuklar, 200 binini yetişkinler oluşturuyor. En sık ev kazalarına bağlı sıcak su yanıkları ikinci sıklıkta ise elektrik yanıklarını görüyoruz. Yanık vakalarının bir kısmında çok daha büyük yanıklar görüyoruz. Çaydanlık, banyo kazalarında sık yanıklar oluyor. Daha çok ergen yaştaki çocuklar, elektrikten ciddi ağır yanabiliyorlar." diye konuştu.

Şenel, Türkiye'nin yanık açısından çevre coğrafyaya da hizmet verdiğini, özellikle Suriye bölgesinden çok fazla yanık vakası geldiğini ve hepsini devletin ücretsiz tedavi ettiğini kaydetti.