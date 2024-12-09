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Haberler Sağlık Yanığın üzerine diş macunu sürmeyin! Kalıcı izlere yol açabilir

Yanığın üzerine diş macunu sürmeyin! Kalıcı izlere yol açabilir

Genellikle ev kazaları sonucu meydana gelen vücudun çeşitli yerlerinde olan yanıklara sürülen diş macunu, zeytin, yağ gibi ürünler kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Yanık ve Travma Derneği Başkanı Prof. Dr. Emrah Şenel, steril olmayan malzemenin yanığa sürülmesinin kalıcı izlere neden olabildiği uyarısında bulundu.

AA
Yanığın üzerine diş macunu sürmeyin! Kalıcı izlere yol açabilir

Yanık ve Travma Derneği Başkanı Prof. Dr. Emrah Şenel, Türkiye'nin yanık tedavisinde özellikle 20 yılda dünya standartlarına ulaştığını söyledi.

Avrupa ve ABD'deki yanık standartlarının aynısının Türkiye'de de uygulandığını vurgulayan Şenel, yanıkla ilgili akademik faaliyetlere de artık ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Yanığın önemli travma olduğuna dikkati çeken Şenel, "Yılda yaklaşık 400 bin kişi yanık nedeniyle hastanelere başvuruyor. Bunların 200 binini çocuklar, 200 binini yetişkinler oluşturuyor. En sık ev kazalarına bağlı sıcak su yanıkları ikinci sıklıkta ise elektrik yanıklarını görüyoruz. Yanık vakalarının bir kısmında çok daha büyük yanıklar görüyoruz. Çaydanlık, banyo kazalarında sık yanıklar oluyor. Daha çok ergen yaştaki çocuklar, elektrikten ciddi ağır yanabiliyorlar." diye konuştu.

Şenel, Türkiye'nin yanık açısından çevre coğrafyaya da hizmet verdiğini, özellikle Suriye bölgesinden çok fazla yanık vakası geldiğini ve hepsini devletin ücretsiz tedavi ettiğini kaydetti.

Yanığın üzerine diş macunu sürmeyin! Kalıcı izlere yol açabilir

"YANIĞIN ÜZERİNE BİR ŞEY SÜRMEYE ÇALIŞMAYIN"

Dünyada tramvaya bağlı ölümlerin en önemli nedenlerinden birinin yanık olduğuna işaret eden Şenel, şöyle devam etti:

"Özellikle ilk müdahale doğru yapılamazsa ve düzgün merkezlerde doğru tedavi edilemezse bu hastaları kaybedebiliyoruz. Dünyada yanıktan ölüm sayısı hiç az değil. Yanık ölümle sonuçlanabilen travmadır ve çok ciddidir. Onun için ilk müdahalenin ve tedavinin doğru yapılması çok önemli. Yandıktan sonra üzerindeki elbiseyi çıkarmak, sıcak temas süresini azaltmak gerekiyor. Eğer küçük bir organı, eli veya kolu yanmışsa çeşme suyunun altında 15-20 dakika tutmak gerekiyor. Yanığın üzerine bir şey sürmeye çalışmayın. Yağ, diş macunu, zeytini ezip sürenler her türlü şeyi gördük. Hiçbir şey sürmeyin, bir anlamı yok. Temiz bez örtüp hastaneye ulaştırın."

Yanığın üzerine diş macunu sürmeyin! Kalıcı izlere yol açabilir

Şenel, steril olmayan malzemenin yanığa sürülmesinin enfeksiyon riskini artırıp, kalıcı izlere neden olabildiği uyarısını yaptı.

Yanık vakalarında çocuğun yaşı küçüldükçe ölüm riskinin arttığını belirten Şenel, "Çocuklarda ölüm riskinin yanında iz kalma meselesi var. Bu, fiziksel, ruhsal ve psikolojik olarak çocukların bütün hayatını etkiliyor. Özellikle yüz, el bölgeleri yandığında orada iz kalması ileride hem çocuğu hem ailesini çok etkiliyor." dedi.

Şenel, Türkiye'de 20 yılda tüm yanıklarla ilgili ameliyatları yapan çok geniş ekip yetiştiğini, 74 ünite ve merkezde yanıkla ilgili bütün ameliyatların sonrasında fizyoterapi ihtiyaçlarının karşılandığını sözlerine ekledi

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