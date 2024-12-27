Yarım bardağı dahi ölümcül! Uzmanından hayati uyarı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sahte alkolün tüketildikten ilk 6 saat sonra görme kaybına neden olduğunu belirterek, 24 saat içinde müdahale edilmezse can kayıplarının yaşanabildiğini söyledi.
Şener, AA muhabirine, son günlerde sahte alkolün çok sayıda cana mal olduğunu anımsattı.
Sahte alkol yapımında etil alkol (etanol) yerine metil alkol (metanol) kullanıldığına dikkati çeken Şener, metanolün insan vücudunda sentezlenemediğini, bu nedenle zehirlenmeye neden olduğunu anlattı.