Kulak çınlaması deyip geçmeyin! O hastalığın habercisi

"POLİSTEMİ NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ"

Polisteminin nedenleri ve risk faktörleri hakkında konuşan Uzm. Dr. Polat, "Polistemi, hipoksemi oluşturan başka hastalıklara bağlı ikincil (sekander) olarak gelişebileceği gibi (sekander polistemi) kanser veya renal hastalığa bağlı yüksek miktarlarda eritropoetin salgılanmasıyla veya tamamen otonom neoplastik bir hastalık (polistemi vera) olarak ortaya çıkabilir. Polistemi vera diğer adıyla polistemi, (rubra vera) krantik myeloproliferatif hastalıklar grubundan bir bozukluktur. Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, görme bozuklukları, eklemlerde karıncalanma ve uyuşma olabilir. Gastroentestrol kanamalar, burun, diş eti kanaması, kardiovasküler semptomlar (angina pektoris, kalp yetersizliği) en sık görülen semptom kaşıntıdır. Hemoglobin değerinin erişkin erkekte 14 gram, erişkin kadında 12 gramın altında olması anemi olarak tanımlanır. Aneminin varlığının gösterilmesinin (teşhis edilmesinin) ardından mutlaka nedeninin aydınlatılması gereklidir" ifadelerini kullandı.