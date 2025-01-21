Kendisi küçük etkisi çok büyük! İşte mucizevi çörek otunun faydaları...

Çörek otunun vücuda pek çok yararı bulunuyor. Zayıflatıcı yararından mide bulantısına, diş ağrısını geçirmesinden kolesterolü düşürücü etkisine yararı olan Çörek otu kara habbe ismi ile da bilinir, halk arasında her sıkıntıya şifa olarak kabul edilmektedir. Çörek otu mide bulantısına yararı bulunmaktadır. İkinci olarak romatizmaya ve eklem ağrılarına da iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra ise yaraları iyileştirir ve kabızlığı giderici etkisi de bulunmaktadır.

KALBİ KORUR



Çörek otu kolesterol ve tansiyonun yükselmesini engelleyici etkisiyle damarlardaki kan akışını hızlandırır ve kalbi korur. Yapılan bilimsel çalışmalar çörek otunun yapısındaki uçucu yağda bulunan temel bileşenlerin kötü huylu LDL kolesterolü ve toplam kolesterolü düşürücü, iyi kolesterol olan HDL'yi artırıcı etkisini desteklemektedir. Bunu safrayla kolesterol atımını artırarak veya kolesterolün üretimini baskılayarak sağladığı düşünülmektedir. 12 hafta süren bir çalışmada günde 2 gram çörek otu tüketiminin hem toplam kolesterolü hem de LDL kolesterolü düşürdüğü kanıtlanmıştır.