D vitamini eksikliğine dikkat! Ağız kanserine yol açıyor

D vitamini eksikliği yaşayabilecek kişileri söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Kapalı ortamlarda çalışanlar, Koyu tenli bireyler (cilt pigmentasyonu nedeniyle D vitamini üretimi azalır), 50 yaş üzeri bireyler, hamile ve emziren kadınlar, vegan beslenenler, balık, yumurta gibi D vitamini kaynaklarını tüketmeyenler" diye sıraladı.



"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADIĞI İÇİN VÜCUT, KANSERLİ HÜCRELERİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YOK EDEMEZ"

Ağız kanseri riskine dikkat çeken Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, "D vitamini eksikliği olan çocuklarda dişler düzgün bir şekilde gelişmez ve daha kırılgan olur. Ayrıca, çene kemiğinin yeterince sertleşmemesi dişlerin yanlış hizalanmasına neden olabilir. Eğer çocuklukta yeterli D vitamini alınmazsa, yetişkinlikte diş eti hastalıkları, çene kemiği erimesi ve erken diş kayıpları kaçınılmaz hale gelir. D vitamini yeterli seviyede olduğunda, diş minesi daha güçlü olur ve çürük oluşma riski önemli ölçüde azalır. Ayrıca, tükürük içeriği de iyileşerek dişleri koruyan minerallerin yeniden depolanmasına yardımcı olur. Ağız kanseri riski, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ağız içinde iyileşmeyen yaralar ve kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalması. D vitamini eksikliği, kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasına neden olabilir. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için vücut, kanserli hücreleri etkili bir şekilde yok edemez" ifadelerini kullandı.