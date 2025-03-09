D vitamini eksikliğine dikkat! Ağız kanserine yol açıyor

Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, D vitamini eksikliğinin yol açabileceği hastalıklar konusunda önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 50'den fazlası D vitamini eksikliği riski altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, özellikle kış aylarında Türk toplumunun D vitamini seviyesi düşük. Güneş ışığına yeterince maruz kalmamak, yanlış beslenme alışkanlıkları ve modern yaşam tarzı nedeniyle dünya genelinde ve halkımızın yüzde 80'inde D vitamini eksikliği mevcut. Bu durum, sadece genel sağlığı değil, ağız, diş, diş eti ve çene kemik sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor" dedi.