Hipertansiyon, diyabet ve HIV’de erkekler dezavantajlı

Yeni yayımlanan bir araştırma, erkeklerin birçok ülkede hipertansiyon, diyabet ve HIV/AIDS gibi hastalıklara yakalanma ve ölüm oranlarının kadınlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Ancak, araştırmaya göre erkeklerin bu sağlık sorunları için tıbbi bakım arama ve tedaviye uyma olasılıkları kadınlara kıyasla daha düşük. PLOS Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada hastalıkların gelişmesinden tedavi ve ölüme kadar her aşamada cinsiyete dayalı farklılıkların bulunduğunu ortaya koydu.

Cinsiyetin yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda toplumsal olarak inşa edilmiş bir faktör olduğunu belirtildi. Araştırma bulguları, erkeklerin HIV ve COVID-19 gibi hastalıklar için kadınlara kıyasla daha az önleyici tedavi hizmetlerinden yararlandığını gösteren önceki çalışmalara paralel bir sonuç ortaya koydu. Çalışmada 200 ülkede erkekler ve kadınlar arasında hipertansiyon tedavisinde farklılıklar olduğu tespit edildi. Ayrıca, Afganistan, Bangladeş, Ekvador ve Etiyopya gibi 39 ülkede diyabet tedavisinin erkekler ve kadınlar için farklı olduğu görülürken, Avustralya, Şili, İtalya ve Lesotho'nun da aralarında bulunduğu 76 ülkede HIV tedavisinde benzer bir fark gözlemlendi.

YABAN MERSİNİ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

YABAN mersini aynı zamanda besin maddeleri, vitaminler, lif ve antioksidanlarla dolu olan dağ meyveleri ailesinin bir parçasıdır. Çeşitli kronik hastalıklarla mücadele etme, görme yeteneğini geliştirme, sindirim organlarının fonksiyonlarını artırma ve bağışıklık sistemini destekleme gücüne sahiptirler. Bu meyveler kronik hastalıklara karşı yardımcı olan antosiyaninler içerir. Advances in Nutrition'da 2020 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre bu bileşikler, kronik hastalıkların oluşumunda rol oynayan iki faktör olan oksidatif stres ve inflamasyona karşı savaşır.

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BİLİŞSEL GERİLEMEYE NEDEN OLUYOR

ABD'DE yapılan yeni bir araştırma, K vitamini eksikliğinin beyin sağlığına zarar verdiğini gösterdi. ABD'deki Tufts Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, ağırlıklı olarak ıspanak ve kara lahana gibi yapraklı yeşilliklerde bulunan K vitamininin yeterli miktarda alınmaması beyin sağlığına zarar veriyor. Prof. Dr. Sarah Booth, geçmişte yapılan araştırmaların K vitamininin kardiyovasküler ve eklem sağlığını destekleyebileceğini gösterdiğini belirterek, "Yeni çalışma, K vitamininin beyne fayda sağlayabileceğine dair kanıtlar sundu" dedi.