Dondurma alırken suda bekletilen kaşıkta büyük risk! Gıda mühendisleri uyardı

Toprak, "Dondurmayı aldığımız kaşık suda bekletiliyor. Bu da ciddi bir problem. Hava sıcak. Oluşacak mikroorganizmalar suya geçip ciddi bir çapraz bulaşmaya neden olabilir. Burada önemli olan, kaşık suyunun sıklıkla değiştirilmesidir" dedi.