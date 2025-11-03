Bilim insanlarından şaşırtan açıklama: Yetersiz uyku beyni adeta sabote ediyor!

Yetersiz uyku, yalnızca göz altı torbalarını belirginleştiren veya morluk oluşmasına neden olan bir unsur değildir. Bağışıklık sisteminden zihinsel açıklığa kadar birçok alanda söz sahibidir.
Yetersiz ve dengesiz uyku almak, kişinin vücut sağlığının yanı sıra beyin sağlığını da nasıl etkilediğini araştıran nörobilimciler, buldukları sonuçla herkesi şoke etti. Meğer uykusuzluk beynimizde bazı fonksiyonların değişmesine neden oluyormuş…
KALİTELİ UYKU UYUYAMIYORSANIZ BUNA DİKKAT!
Önde gelen bir nörobilimci, kötü bir gece uykusunun kişinin empati yeteneğini azaltabileceğini ve yalnızca hayatta karşılaştığı olumsuzluklara odaklanma olasılığını artırabileceğini ortaya koydu.
Oxford Üniversitesi'nde sirkadiyen sinirbilim alanında öğretim üyesi olan Russell Foster, uyku ile empati arasındaki bir bağlantı olduğunu açıkladı.
Foster, "Yorgun olduğunuzda kaybettiğiniz ilk unsurlardan biri empati özelliğinizdir ve ayrıca benimsediğiniz her durumda negatif bir belirginlik ortaya çıkar" sözlerini söyledi.
Belirgin, nörologların bir halin bulunduğu ortamda nasıl öne çıktığını tanımlamak için kullandıkları bir terimdir.
YALNIZCA EMPATİYİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA…
Foster sözlerine ayrıca şunları da ekledi: "Yorgun beynin olumsuz deneyimleri hatırlarken olumlu deneyimleri unuttuğunu gösteren harika araştırmalar var, yani yeterli ve dengeli uyku çekemeyen kişinin dünya bakışı tamamen önyargılı hale geliyor."
Nörolog, yorgunken ortaya çıkan bir diğer unsurun da dürtüsellik olduğunu açıkladı.
Bu sebeple, uykusuzluk kişinin yanlış ve tutarsız kararlar almasına neden olabilir.
KALİTELİ UYKU İÇİN BUNLARI YAPIN
Sağlıklı bir yaşam için kaliteli ve düzenli uyku oldukça önemlidir. Kaliteli bir uyku düzeni zihinsel sağlığı, fiziksel sağlığı ve hayat kalitesini artırma konusunda oldukça önemlidir. Peki daha verimli bir uyku çekmek için ne yapmalıyız?
Akşamları hafif yemekler tercih ederek uyku ile yemek saatiniz arasında 4 saat bırakın.
Uyuduğunuz odanın loş, rahat ve sessiz olmasına özen gösterin.
Haftada en az 3 gün hafif egzersizler yapın.
Eğer uykunuz gelmiyorsa ve yatakta dönüp duruyorsanız, yataktan kalkıp odanızdan çıkın ve başka bir odada sessiz bir aktivite yapın. Daha sonra uykulu hissettiğinizde odanıza dönerek yatağa girin.
Tatil günlerinizde ve hafta sonlarında da dengeli bir uyku düzeni kurun.
Öğleden sonra kafein tüketmeyin ve gün içindeki kafein tüketiminizi sınırlandırın.