Bilim insanlarından şaşırtan açıklama: Yetersiz uyku beyni adeta sabote ediyor!

Yetersiz uyku, yalnızca göz altı torbalarını belirginleştiren veya morluk oluşmasına neden olan bir unsur değildir. Bağışıklık sisteminden zihinsel açıklığa kadar birçok alanda söz sahibidir. Yetersiz ve dengesiz uyku almak, kişinin vücut sağlığının yanı sıra beyin sağlığını da nasıl etkilediğini araştıran nörobilimciler, buldukları sonuçla herkesi şoke etti. Meğer uykusuzluk beynimizde bazı fonksiyonların değişmesine neden oluyormuş…

KALİTELİ UYKU UYUYAMIYORSANIZ BUNA DİKKAT! Önde gelen bir nörobilimci, kötü bir gece uykusunun kişinin empati yeteneğini azaltabileceğini ve yalnızca hayatta karşılaştığı olumsuzluklara odaklanma olasılığını artırabileceğini ortaya koydu. Oxford Üniversitesi'nde sirkadiyen sinirbilim alanında öğretim üyesi olan Russell Foster, uyku ile empati arasındaki bir bağlantı olduğunu açıkladı. Foster, "Yorgun olduğunuzda kaybettiğiniz ilk unsurlardan biri empati özelliğinizdir ve ayrıca benimsediğiniz her durumda negatif bir belirginlik ortaya çıkar" sözlerini söyledi. Belirgin, nörologların bir halin bulunduğu ortamda nasıl öne çıktığını tanımlamak için kullandıkları bir terimdir.