Bu ürün kolajen etkisi yapıyor! Limon eklediğinizde kırışıklık kalmıyor

Ciltteki kırışıklıkları en aza indirmek için besinlerden destek alabilirsiniz. Özellikle uzmanların da önerdiği limonlu karışım kolajen üretimini içeriden destekleyerek cildin daha toparlanmış görünmesini sağlıyor.

Son yıllarda doğal besinlerle cildi güçlendiren karışımlar yeniden gündeme gelmiş durumda. Özellikle mutfakta her evde bulunan iki malzeme, kolajen takviyelerini aratmayan etkileriyle dikkat çekiyor. Zeytinyağı ve limon, doğru şekilde birlikte kullanıldığında cildin daha dolgun, daha aydınlık ve daha sıkı görünmesine katkı sağlayabiliyor.

Zeytinyağı, içerdiği sağlıklı yağ asitleri ve E vitamini sayesinde cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur. Nemini kaybetmeyen cilt, kırışıklıklara karşı daha dirençli hale geliyor. Aynı zamanda zeytinyağı, cildin doğal yapısını destekleyen antioksidanlar açısından da zengin bir besin olarak bilinir.