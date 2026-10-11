Haberler Sağlık 7-8 saat uyusanız bile yorgun uyanıyorsanız dikkat! Uzmanından dikkat çeken uyarı 7-8 saat uyusanız bile yorgun uyanıyorsanız dikkat! Uzmanından dikkat çeken uyarı Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Demet Aslan, gün içinde aniden bastıran aşırı uyku halinin (hipersomni) yaşam kalitesini ve güvenliği tehdit edebileceği uyarısında bulundu. Uyku apnesi, narkolepsi ve bazı vitamin eksikliklerinin gündüz uykululuğuna neden olabileceğini belirten Aslan, yeterli süre uyumasına rağmen gün içinde ayakta kalmakta zorlanan kişilerin uyku laboratuvarına başvurması gerektiğini vurguladı. İHA









Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Demet Aslan, gün içinde ani bastıran aşırı uyku halinin (hipersomni), hastaların hayat kalitesini ve güvenliğini önemli ölçüde tehdit edebileceğine dikkat çekti. Uz. Dr. Demet Aslan; iş yerinde, araç başında ya da bir sohbet sırasında ani uyku bastırması yaşayan gösteren kişilerin gün içinde kendilerini sürekli esnerken ve enerjisiz bulmaları halinde ise altında yatan nedenlerin incelenmesi adına mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini belirtti.





"UYKU APNESİ GÜNDÜZ UYKUSUZLUĞUNUN EN YAYGIN TIBBİ NEDENİ"

Uz. Dr. Demet Aslan, gündüz aşırı uyku halinin en yaygın nedenlerini şu şekilde aktardı:



"Uyku apnesi, gündüz uykusuzluğunun en yaygın tıbbi nedenidir. Çünkü gece yaşanan nefes duraklamaları beynin derin ve yenileyici uykuya geçmesini engeller. Siz bütün gece uyuduğunuzu zannedersiniz ama beyniniz tam olarak dinlenemediği için gündüzleri kendinizi yorgun hisseder ve uykusuzluk çekersiniz. Bunun dışında narkoleps, beynin uyku-uyanıklık döngüsünü kontrol edemediği nörolojik bir hastalıktır. Kişi, en uygunsuz anlarda bile (yemek yerken, konuşurken) aniden 'uyku atakları' yaşayabilir.