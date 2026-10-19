Sonbaharda saçlarınız daha çok mu dökülüyor? Uzmanından kritik uyarı

Demir eksikliğinin saç dökülmesiyle ilişkili olabilen önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Müşfiki, B12, D vitamini ve çinko gibi mikrobesinlerin eksikliklerinin de bazı kişilerde saç sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Uzm. Dr. Müşfiki, "Hastanın öyküsü ve muayenesine göre tam kan sayımı, ferritin, demir parametreleri ve tiroit fonksiyon testleri başta olmak üzere gerekli incelemeler planlanabilir. Diğer vitamin ve mineral değerleri ise kişinin klinik durumuna ve olası eksiklik bulgularına göre değerlendirilmelidir. Her hastaya aynı tetkikleri uygulamak yerine, incelemeleri kişiye göre belirlemek daha doğru bir yaklaşımdır" dedi.

'DENGELİ BESLENME SAÇ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ'

Saçın temel yapı taşlarından birinin protein olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Müşfiki, yeterli ve dengeli beslenmenin önemine değinerek, "Yumurta, balık, et, tavuk, süt ürünleri ve baklagiller iyi protein kaynaklarıdır. Demir, çinko ve diğer mikrobesinlerin yeterli alınması için sebze, meyve, tam tahıllar, kuruyemişler ve sağlıklı yağları içeren dengeli bir beslenme modeli tercih edilmelidir. Çok düşük kalorili ve hızlı kilo verdiren diyetler birkaç ay sonra belirgin saç dökülmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

'BİLİNÇSİZ TAKVİYE KULLANIMINDAN KAÇINILMALI'

Saç dökülmesi yaşayan herkesin vitamin veya mineral takviyesi kullanması gerektiği düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Müşfiki, "Takviyeler esas olarak eksiklik saptandığında veya kişinin beslenmeyle ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda yarar sağlar. Gereksiz ve yüksek dozda kullanılan bazı vitamin ve mineraller yan etkilere yol açabilir. Hatta bazı maddelerin aşırı alınması saç dökülmesini artırabilir. Bu nedenle önce dökülmenin nedeni belirlenmeli, gerekiyorsa eksik olan madde uygun dozda yerine konmalıdır" dedi.