D vitamini kullanırken dikkat! Bağışıklığı güçlendirmek isterken sağlığınızdan olmayın





Kış aylarında kronik hastaların ve bağışıklığını korumak isteyenlerin dikkat etmesi gereken kurallara değinen, "Tansiyon hastalarımızın soğuk havalarda damarların daralmasıyla tansiyonu biraz yükselebilir, takiplerini doktorlarının söylediği şekilde düzenli yapsınlar, gerektiğinde doktorla görüşsünler ve bu dönemde grip salgını çok olduğu için doktorlara reçete yazdırmadan önce veya kendileri ilacı eczaneden alacaklarsa tansiyon hastası olduklarını mutlaka belirtsinler. Çünkü bazı etken maddelerin tansiyonu yükseltebilecek durumlar var. Şeker hastaları da kış aylarında daha fazla evde vakit geçiriyorlar, bu hareket azlığı ve yeme alışkanlıklarının değişmesinden dolayı şeker yüksek seyredebilir, ayrıca enfeksiyon durumunda da kan şekeri yüksek seyreder. Bundan ötürü kan şekerlerini hasta oldukları dönemlerde daha sık ölçmelerini, eğer şeker yüksek seyrediyorsa bir hekimle görüşüp tedavisini ve ilaç dozlarını ayarlatmalarını öneriyorum. Biz, yetişkinlere günde 7-9 saat uyku, kış aylarında sebze, meyve, kuru baklagiller ve protein içeriği olan besinlerle bir düzenleme öneriyoruz, yüksek tuz miktarı içeren yemeklerden, yoğun işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak sağlığımızın temelini oluşturuyor. Sağlıklı bireylere günde 30 dakika tempolu yürüyüş öneriyoruz. Mevsim şartları elvermediğinde evde de hareket edebilirler. Bunu sadece kışa özgü değil, hayatımızın her alanına yaymak gerekiyor; çünkü bu üç alışkanlık aslında sağlığımızın temelini oluşturuyor" diye konuştu.

DİĞER