Zayıflama iğnesi kullananlar dikkat! Verilen kilolar geri dönerken kaslar da eriyor

"YÜZDE GÖRDÜĞÜMÜZ KAYBIN BİR BENZERİ KASLARIMIZDA DA YAŞANIYOR"



Zayıflama iğneleriyle gerçekleşen kilo kaybının yalnızca yağ dokusundan oluşmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Bayram, özellikle hızlı ve yüksek oranlı kilo kayıplarında yağsız doku kaybının önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.



"Hızlı ve yüksek orandaki kilo kayıplarında kaybedilen ağırlığın yaklaşık yüzde 25-40'ı yağsız doku olabiliyor. Direnç egzersizi ve yeterli protein alımı olmadığında bu oran artabiliyor. Kas kaybı yalnızca estetik bir mesele değil; dinlenme metabolik hızını, insülin duyarlılığını, kemik sağlığını ve ileri yaşlarda düşme ve kırık riskini doğrudan etkiliyor. En sinsi senaryo ise sarkopenik obezite. Tartıda ciddi bir düşüş görülmesine rağmen kişi hem yağlı hem de güçsüz kalabiliyor."



İğne kullanımı sonrası gerçekleşen görünüm değişikliklerine de değinen Doç. Dr. Bayram, bu durumun hızlı kilo kaybının görünür sonuçlarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Yanakların çökmesi, yüz hatlarının keskinleşmesi ve ani yaşlanmış görünümün temelinde yüz bölgesindeki yağ dokusunun kaybı bulunuyor. Ancak burada asıl mesaj şu: Vücut, kaybı yalnızca bizim istediğimiz bölgelerden gerçekleştirmiyor. Yüzde gördüğümüz şeyin bir benzeri uyluk ve gövde kaslarında da yaşanabiliyor. Oradaki değişimi ise ayna göstermiyor."

