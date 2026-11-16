Zayıflama iğnesi kullananlar dikkat! Verilen kilolar geri dönerken kaslar da eriyor

"İŞTAHIN BASKILANMASI YETERSİZ BESLENME RİSKİNİ ARTIRABİLİYOR"
Zayıflama iğnelerinin iştah üzerindeki güçlü etkisinin besin ve sıvı alımını da önemli ölçüde değiştirebildiğini ifade eden Doç. Dr. Bayram, özellikle protein, vitamin ve mineral eksikliklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
"Bu ilaçlarla günlük enerji alımı 500 ila bin kalori azalabiliyor. Ancak azalan yalnızca kalori değil, besin çeşitliliği ve besin ögesi alımı da olabiliyor. İştahı azalan bir kişi et, kuru baklagil ve sebze gibi besinleri tüketmekte zorlanabiliyor. Gününü birkaç lokmayla geçirdiğinde yeterli protein almak güçleşiyor. Bu durum haftalarca devam ederse kilo verirken kas kütlesini ve gücü korumak da zorlaşıyor. Tartıda eksilen kiloyu görüyoruz ancak o kilonun ne kadarının yağdan, ne kadarının kastan gittiğini tartı bize söylemiyor."
Porsiyonların küçülmesiyle demir, B12 vitamini, folat, kalsiyum ve lif alımının yetersiz kalabileceğini ifade eden Doç. Dr. Bayram, hızlı kilo kaybının safra taşı riskini artırabildiğini; halsizlik ve saç dökülmesi gibi şikâyetlerin de olası beslenme eksiklikleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Doç. Dr. Bayram, tedavi sırasında özellikle doz artırımı dönemlerinde bulantı, kusma, kabızlık ve karın ağrısı gibi sindirim sistemi şikâyetlerinin görülebildiğini belirtti. Bulantının yemek yemeyi güçleştirebildiğini, kusmanın ise sıvı kaybına yol açabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Bayram, tekrarlayan kusma nedeniyle su içemeyen veya şiddetli ve geçmeyen karın ağrısı yaşayan kişilerin gecikmeden tıbbi yardım alması gerektiğini söyledi.