Hem söyledi hem dans etti

88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çim konserlerinin cumartesi günkü konuğu genç popçu Simge Sağın oldu. Konseri, Simge'nin annesi Neriman Sağın da binlerce kişi ile birlikte izledi.
88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çim konserlerinin cumartesi günkü konuğu genç popçu Simge Sağın oldu. Migros sponsorluğunda gerçekleşen geceye, açık yeşil elbisesiyle çıkan güzel şarkıcı, programa "Öpücem" parçasıyla başlayarak tüm sevenlerine sahneden öpücük gönderdi. Konseri, Simge'nin annesi Neriman Sağın da binlerce kişi ile birlikte izledi.
ERCAN AKGÜN
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