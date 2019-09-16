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Hem söyledi hem dans etti

Hem söyledi hem dans etti
Giriş Tarihi: 16.9.2019

88. () çim konserlerinin cumartesi günkü konuğu genç popçu oldu. Konseri, Simge'nin annesi da binlerce kişi ile birlikte izledi.

88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çim konserlerinin cumartesi günkü konuğu genç popçu Simge Sağın oldu. Migros sponsorluğunda gerçekleşen geceye, açık yeşil elbisesiyle çıkan güzel şarkıcı, programa "Öpücem" parçasıyla başlayarak tüm sevenlerine sahneden öpücük gönderdi. Konseri, Simge'nin annesi Neriman Sağın da binlerce kişi ile birlikte izledi.

ERCAN AKGÜN

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