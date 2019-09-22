Acıyı paylaştılar

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler de Neslican Tay'ın vefatının ardından duygularını sosyal medyada dile getirdi...
Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda yatan Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere 21 yaşında yenik düştü. Üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler de Neslican Tay'ın vefatının ardından duygularını sosyal medyada dile getirdi...
SERENAY SARIKAYA
Hepimize örnek oldun
Güzel Nesli... Hepimize öyle duygular bırakıp gittin ki... Korkusuzluğun, cesaretin, inancın, mücadelen, yaşama sevincin ile hepimize inanılmaz bir örnek oldun. Mücadelen çok ama çok güzeldi. Hep var olacaksın...
DOĞA RUTKAY
Çok perişanım
Tek kelime konuşmak gelmiyor içimden, mutsuzum... Ne denli güçlü bir mücadele verdiğini bilmek daha da dokunuyor insana. Çünkü yaşamalıydın sen. Çok perişanım, üzgünüm..
SİBEL CAN
Acıyan kalbimiz olarak kalacaksın
Sen güçlü, cesur yürekli bir savaşçıydın çok üzgünüm. Sen bizim saçlarımız, sol bacağımız, acıyan kalbimiz olarak kalacaksın. Mekanın sevdiğin çiçeklerle dolu cennet bahçesi olsun.
KENAN DOĞULU
Savaşarak kaybetti
Bütün dünyaya cesaretin ne demek olduğunu gösterdin güzel Neslican. "Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim" demiştin. Senin mücadelen hepimize ilham olmaya devam edecek. Senin yaşama sevincin bizim umudumuz.
HADİSE
Bu dünyadan tüm güzelliğinle gittin
Neslican seninle hiç tanışmadım ama gücünü hep takip ettim. Senin mücadelen, yaşama sevincin ve hayata bakışın herkese örnek olsun. Sen bu dünyadan tüm güzelliğinle gittin. Ailene ve sevenlerine bıraktığın acıyı paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin...
BACAĞININ YANINA GÖMÜLECEK
Neslican Tay, tümör nedeniyle 2018 yılında sol bacağını kaybetmiş, 3 kez kanseri yenmiş ancak 4. kez kansere yakalanmıştı. "Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim" diyen, milyonlara umut ışığı olan Neslican'ın ölümü herkesi yasa boğdu. Cenazesi bugün öğleden sonra Rize Sahil Camii'nden kaldırılacak. Neslican'ın dayısı Ömer Yazıcı, "Bacağını kaybettiğinde hastanede bırakmamıştık. Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz. Bedenini bütünleştireceğiz orada" dedi.
Acıyı paylaştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.