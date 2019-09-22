Acıyı paylaştılar

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler de Neslican Tay'ın vefatının ardından duygularını sosyal medyada dile getirdi...​

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda yatan Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere 21 yaşında yenik düştü. Üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler de Neslican Tay'ın vefatının ardından duygularını sosyal medyada dile getirdi...



SERENAY SARIKAYA

Hepimize örnek oldun



Güzel Nesli... Hepimize öyle duygular bırakıp gittin ki... Korkusuzluğun, cesaretin, inancın, mücadelen, yaşama sevincin ile hepimize inanılmaz bir örnek oldun. Mücadelen çok ama çok güzeldi. Hep var olacaksın...



DOĞA RUTKAY

Çok perişanım



Tek kelime konuşmak gelmiyor içimden, mutsuzum... Ne denli güçlü bir mücadele verdiğini bilmek daha da dokunuyor insana. Çünkü yaşamalıydın sen. Çok perişanım, üzgünüm..



SİBEL CAN

Acıyan kalbimiz olarak kalacaksın



Sen güçlü, cesur yürekli bir savaşçıydın çok üzgünüm. Sen bizim saçlarımız, sol bacağımız, acıyan kalbimiz olarak kalacaksın. Mekanın sevdiğin çiçeklerle dolu cennet bahçesi olsun.



KENAN DOĞULU

Savaşarak kaybetti



Bütün dünyaya cesaretin ne demek olduğunu gösterdin güzel Neslican. "Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim" demiştin. Senin mücadelen hepimize ilham olmaya devam edecek. Senin yaşama sevincin bizim umudumuz.



HADİSE

Bu dünyadan tüm güzelliğinle gittin



Neslican seninle hiç tanışmadım ama gücünü hep takip ettim. Senin mücadelen, yaşama sevincin ve hayata bakışın herkese örnek olsun. Sen bu dünyadan tüm güzelliğinle gittin. Ailene ve sevenlerine bıraktığın acıyı paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin...



BACAĞININ YANINA GÖMÜLECEK



Neslican Tay, tümör nedeniyle 2018 yılında sol bacağını kaybetmiş, 3 kez kanseri yenmiş ancak 4. kez kansere yakalanmıştı. "Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim" diyen, milyonlara umut ışığı olan Neslican'ın ölümü herkesi yasa boğdu. Cenazesi bugün öğleden sonra Rize Sahil Camii'nden kaldırılacak. Neslican'ın dayısı Ömer Yazıcı, "Bacağını kaybettiğinde hastanede bırakmamıştık. Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz. Bedenini bütünleştireceğiz orada" dedi.