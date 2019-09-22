İzmir Alsancak'taki Arkas Sanat Merkezi, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. 5 Ocak 2020'ye kadar açık kalacak sergi, İzmirlilerden büyük ilgi görüyor.
İzmir Alsancak'taki Arkas Sanat Merkezi, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. 5 Ocak 2020'ye kadar açık kalacak sergi, İzmirlilerden büyük ilgi görüyor. 83 eserin yer aldığı, büyüleyici tabloların olduğu sergiyi görmek isteyen İzmirliler, sanat merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar.
ŞENOL KANTÜRK
İzmir’de Picasso kuyruğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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