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’de Picasso kuyruğu

İzmir’de Picasso kuyruğu
Giriş Tarihi: 22.9.2019

 Alsancak'taki , 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından 'nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. 5 Ocak 2020'ye kadar açık kalacak sergi, İzmirlilerden büyük ilgi görüyor.

İzmir Alsancak'taki Arkas Sanat Merkezi, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. 5 Ocak 2020'ye kadar açık kalacak sergi, İzmirlilerden büyük ilgi görüyor. 83 eserin yer aldığı, büyüleyici tabloların olduğu sergiyi görmek isteyen İzmirliler, sanat merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

ŞENOL KANTÜRK

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