İzmir’de Picasso kuyruğu

İzmir Alsancak'taki Arkas Sanat Merkezi, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. 5 Ocak 2020'ye kadar açık kalacak sergi, İzmirlilerden büyük ilgi görüyor.

İzmir Alsancak'taki Arkas Sanat Merkezi, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. 5 Ocak 2020'ye kadar açık kalacak sergi, İzmirlilerden büyük ilgi görüyor. 83 eserin yer aldığı, büyüleyici tabloların olduğu sergiyi görmek isteyen İzmirliler, sanat merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. ŞENOL KANTÜRK