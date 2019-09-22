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Şişko

Şişko Tarkan
Giriş Tarihi: 22.9.2019

Zamanının çoğunu bilgisayar başında her konuda ahkam keserek geçiren , hareketsizlikten kilo aldı. ’da sahneye çıkan 46 yaşındaki şarkıcı, fazlalıkları yüzünden dans etmekte dahi zorlanınca hayranlarını şoke etti!

Eşiyle birlikte Almanya'da yaşıyor olmasına rağmen bilgisayarın başına geçip Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili olur olmaz paylaşımlar yapan Tarkan, şişti çıktı! Hareketsizlikten kilo alan Tarkan, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde hayranlarını şoke etti! 2 yıllık aranın ardından Harbiye'de sahne alan Tarkan, kiloları yüzünden dans etmekte dahi zorlandı. Konserde, geçmişten günümüze kliplerinden görüntülerin yer aldığı özel bir açılış videosuyla çıkan Tarkan'ın değişimi daha da net gözlendi.

'MEGABALON OLMUŞ'

Son albümünde hayal kırıklığına uğrayan 46 yaşındaki şarkıcıyı izlemeye gelenler, "Tarkan'ın star ışığı sönmüş. Megastar değil megabalon olmuş" yorumunda bulundular

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