Ağrılarınızla başa çıkmanın 5 doğal yolu

Duruş bozuklukları, hareketsizlik, yanlış ayakkabı ve yatak seçiminden kaynaklanan kronik ağrılarla başa çıkmanın bazı doğal yolları var. Bunlardan en önemlisi egzersiz

Günümüzde yaygın olarak benimsenen hareketsiz yaşam şekli, sağlıksız beslenme, stres, ekran başında uzun zaman geçirme gibi alışkanlıklara bağlı olarak gelişen pek çok rahatsızlık var. Bunların başında ağrı şikayetleri geliyor. Ağrı şikayetleri çoğu kez ağrı kesicilerle baskılanmaya çalışılsa da sırt ağrısı, omuz ağrısı, bel ağrısı, kas ve eklem ağrısı gibi şikayetler kronikleşerek yaşamı çekilmez hale getirebiliyor.



YANLIŞ SEÇİMLERİN KURBANI OLMAYIN



Başta fıtık, romatizma, kas tutulması, doku hasarı, obezite, depresyon gibi rahatsızlıkları olanlar gelmek üzere belirgin bir hastalığı bulunmadığı halde gerek uzun süre bilgisayar başında çalışan, gerek telefonda uzun zaman oyun oynayan, gerekse yanlış yatak, ayakkabı gibi seçimlerinin kurbanı olan çok sayıda kişinin başı süregelen ağrılarla dertte. Ağrının üç ay aralıksız devam etmesi ya da belli aralıklarla tekrarlaması durumunda kişiye kronik ağrı tanısı konuyor ve daha komplike tedavi süreçleri başlıyor. Fizyoterapist Gizem Ahcı, vücudumuzdaki ağrılarla baş etmenin, aynı zamanda mevcut tedavi sürecimize destek olmanın doğal ve yan etkisiz yöntemlerinden bazılarını şöyle sıraladı...



GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN



Düzenli yapılan egzersiz başta kas iskelet sistemi yaralanmalarını önler, nörolojik hastalığa yakalanma riskini ve dikkat dağınıklığını azaltır. Egzersiz, sindirim, boşaltım ve bağışıklık sistemlerini, metabolizmayı güçlendirir. Yürüyüş, günlük yaşamda herkesin yapılabileceği bir egzersizdir. İdeali 30 - 45 dakikalık tempolu yürüyüştür.



KAS İSKELET SİSTEMİ İÇİN KLİNİK PİLATES



Klinik pilates metodu, vücudun dengesinin sağlamaya yönelik, zihin ve beden uyumunu destekleyen bir tekniktir. Egzersiz hareketleriyle birlikte sağlıklı yaşamın çok önemli bir unsuru olan nefes kontrolünü sağlar ve zihin-beden bütünlüğünü kombine eder.



KAPLICALARIN DOĞAL GÜCÜNDEN YARARLANIN



Kaplıca tedavisi termal ve mineralli suların, tedavi edici çamur ve gazların, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmasıyla gelişen ve günümüze kadar gelen bir tedavi yöntemidir. Ülkemizde, bel ağrısı, diz ağrısı gibi eklem hastalıklarında, kireçlenmelerde, romatizmalarında, fibromyaljide ve kas ağrılarında kullanılır.



DURUŞ BOZUKLUKLARINI ORTADAN KALDIRIN



Evde veya iş yerinde yapacağınız ufak ergonomik değişiklikler ile duruş bozukluğundan kaynaklanan ağrıları önleyebilirsiniz. Gün içinde esneme hareketlerini bol tekrarlı yapmak varolan ağrılarınızın hafiflemesinde çok etkili olacaktır.

GTOS TERAPİ İLE AĞRISIZ YAŞAM MÜMKÜN



Ağrılara kısa zamanda çözüm bulmak istiyorsanız birkaç seans GTOS terapi alabilirsiniz. Kas tutulmalarında, bel/ boyun ağrılarında, eklem ağrılarında alanında uzman fizyoterapist tarafından uygulanan GTOS terapiyle sadece birkaç seans sonunda ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. GTOS terapi iğne, ısı, ışın kullanılmadan uygulanır, deri altına girilmez. Her yaş grubu için uygundur. Yan etkisi yoktur.