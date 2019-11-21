Beynin en sevdiği lezzetler

Beynimiz de yemek seçer. Üstelik aralarından bazılarını çok sever. Gün geçtikçe artan unutkanlık sorunu, bazı besinlerin düzenli tüketilmesiyle giderilebiliyor. Güçlü bir hafızaya sahip olabilmek için özellikle orman meyveleri ve omega 3'ten zengin bir beslenmeye yönelmeniz şart!
Beynimiz de yemek seçer. Üstelik aralarından bazılarını çok sever. Gün geçtikçe artan unutkanlık sorunu, bazı besinlerin düzenli tüketilmesiyle giderilebiliyor. Güçlü bir hafızaya sahip olabilmek için özellikle orman meyveleri ve omega 3'ten zengin bir beslenmeye yönelmeniz şart!
BİTTER ÇİKOLATA
Polıfenol zengini bitter çikolata da beyni genç tutan besinlerden. Ancak kalorileri yüksek olduğu için sınırlı miktarda tüketmeye dikkat edin.
YABAN MERSİNİ
İçerdiği polifenolle beyin hücrelerinin düşmanı serbest radikallerle savaşan yaban mersini hafızanın güçlenmesine yardımcı olur. Günde 2-3 tepeleme yemek kaşığı yaban mersini; yanı sıra elma, üzüm, portakal, greyfurt, muz ve kivi, unutkanlığı önleyici en iyi antioksidan kaynaklarıdır
BALIK
Omega 3 yağ asidinden zengin, trans yağ asitlerinden fakir beslenme düzeni beyin sağlığı açısından önemli. Araştırmalar da omega 3'ten zengin beslenmenin Alzeimer riskini azalttığını ortaya koyuyor. Unutkanlığı önlemek için haftada 2 gün balık yiyin. Balık tüketemiyorsanız günde 1 gram omega 3 takviyesi alın. Ama bunun için doktorunuza danışın.
CEVİZ
Ceviz de omega 3 yağ asidi açısından en zengin kaynaklardan biri. Günde 3 ceviz yemek yaşlılık dönemine yapacağınız en büyük yatırımlardan biri olacak.
KIRMIZI ET
Yoğun iş temposu, ağır çalışma koşulları ve doğal yetiştirilmeyen besinler nedeniyle B 12 vitamini eksikliği sıkça görülüyor. Haftada 3 kez kırmızı et, günlük süt, yoğurt, peynir ve yumurta tüketimi vücuda yeterli B12 vitamini alınmasını sağlıyor.
TAHIL
E vitamini beyin sağlığı açısından temel antioksidanlardan biri. E vitamini özellikle tahıllarda, yağlı tohumlarda (fındık, badem gibi) ve zeytinyağında yer alır. Bu nedenle bitkisel yağlar, kuru baklagiller, bulgur, esmer pirinç, buğday, karabuğday, çavdar, yulaf gibi besinlere günlük öğünlerinizde yer verin.
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