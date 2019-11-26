Boğaz gıcıklanmasına elma sirkesiyle çözüm!

Boğazdaki gıcık, en az adı kadar gıcık olabilir! Boğaz gıcıklanması yutkunurken, konuşurken olumsuz etkiler bırakır. Sizler için, kişiyi rahatsız eden bu özelliklerden kurtulmanın doğal yollarını derledik

Boğazdaki gıcıklanma rahatsızlık verici bir durumdur. Boğaz gıcıklanması yutkunurken, konuşurken vs. durumlarda olumsuz etkiler bırakır. Sürekli öksürük tutması da günlük yaşantıyı kötü etkileyen özelliklerden biridir. Boğaz gıcıklanması yaşayan kişinin rahatsız edici etkilerden kurtulması için bilgiler derledik. Boğazdaki gıcıklanmaya iyi gelen ve boğazı rahatlatarak günlük faaliyetlerin kolay yapılmasını sağlayan doğal çözümler bu haberimizde yer alıyor.



GÜNDE ÜÇ DEFA GARGARA



İşte boğaz gıcıklanmasını geçirmenin yolları:

Bir bardak ılık su içine bal karıştırarak için.

Bir bardak suyun içine, bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyip için. Mide problemi varsa yapmayın.

Elma sirkesini az bir miktar su ile incelterek, gün içinde üç defa gargara da yapabilirsiniz.

Bir tatlı kaşığı meyan kökü tozunu, bir bardak kaynayan suya atın, karıştırın ve demlendirin. Süzerek gün içinde 2-3 kez olmak üzere için. Meyan kökü, bakteri önleyici ve kuruluk gidericidir. Ama her şeyin fazlası zarar...



TURUNÇGİLLERDEN KARIŞIM



Çemen otu tohumu da mikrop ve bakterilerin ölmesinde etkindir. Boğaz kuruluğuna ve gıcığına sebep olan nedenlerin giderilmesinde kullanabilirsiniz. Bunun için bir miktar çemen otu tohumunu, tavaya koyun ve üzerine bir miktar su ekleyerek karıştırın. Çemen otu, sarı renk alana kadar kaynatın. Rengi sarı olduktan sonra ocağı kapatıp demlendirin. Bu karışımı gargara yapmak için kullanın. Günde 2 defa uygulayabilirsiniz.



Tüm turunçgillerden edinin. Bunların suyunu sıkın ve bir karşım hazırlayın. Portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi hangisinden edinebilirseniz bunları sıkın. Bir bardak bu karışımdan hazırlayın ve üzerine ılık su ekleyin. C vitamini deposu bu içecek karışımı, boğazınızı bakteri ve virüslerden kuvvetli bir şekilde temizleyecektir.



Sarımsağı taze tüketin ya da yemeklerde kullanın. Kokusu itibari ile kullanımı zordur ancak kuvvetli bir şifa sebebidir. Bilinen antibiyotik etkisi ile hızla iyileşmenizi sağlayacaktır.



KARABİBER İLE BAL



Karabiber ile balı bir tatlı kaşığı olacak şekilde bir araya getirin, bunu yiyin. Bu, boğaz gıcıklanmasına ve ağrısına iyi gelecek bir yumuşatıcıdır. Ayrıca limonu sıkın ve bu su ile gargara yapın. Ya da limonu direk olarak yiyin. Tüm boğazınızı temizleyerek geçecek ve bir rahatlama sağlayacaktır.