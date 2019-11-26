Menopoz döneminde Brokoli ve kereviz tüketmek dişleri koruyor

Menopoz döneminde ağız kuruluğu yaşanıyor. Bu da tükürüğün asitlere karşı yıkayıcı etkisini azaltıyor ve diş çürükleri ile diş kayıpları meydana gelebiliyor.

Menopoz döneminde ağız kuruluğu yaşanıyor. Bu da tükürüğün asitlere karşı yıkayıcı etkisini azaltıyor ve diş çürükleri ile diş kayıpları meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bu dönemde yüzde 90'dan fazlası sudan oluşan kereviz ve brokoli tüketmek diş sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Menopoz döneminde dişleri korumak için yapılması gereken bazı şeyler bulunuyor. Gece tükürük üretimi düştüğü için yatmadan önce yapılacak ağız bakımı önem teşkil ediyor. Dişler günde 2 kez düzenli fırçalanmalı, gün içinde en az bir kere dişler arası yüzeyin ipler veya ara yüz fırçalarıyla temizliği yapılmalı ve dil fırçalama ile ağız hijyeni sağlanmalıdır.