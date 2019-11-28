Böbrek taşından korunmanın 7 etkili yolu

Özellikle gece saatlerinde şiddetli sancılarla uykudan uyandıran, yaşamı kabusa çeviren bir sorun; böbrek taşı. En çok yetersiz sıvı alımından kaynaklanıyor. Sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi ve yüksek proteinli diyetler yapılması da böbrek taşı oluşumuna neden oluyor

Halk arasında 'idrar yollarından kum dökme' olarak bilinen böbrek taşı, erkeklerde kadınlara göre iki üç kat daha fazla görülüyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri, böbrek taşının en çok yetersiz sıvı alımından kaynaklandığını belirterek "Bununla birlikte, sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi ve yüksek proteinli diyetler yapılması da idrardaki mineral yoğunluğunun, böbreğin eritebileceğinden fazla miktarda olmasına ve böbrek taşları oluşumuna neden oluyor" diyor. Taşa bağlı bir idrar yolu tıkanıklığının, böbreklerde hızla ilerleyen enfeksiyona zemin hazırlayabildiğini, hastalarda ateş, titremenin de görülebildiğini belirten Özveri, tedavi edilmediği takdirde ileride böbrek kaybına bile yol açabildiğini söylüyor. Özveri, böbrek taşından korunmanın 7 etkili yolunu anlattı.



AŞIRI TUZ TÜKETİMİNDEN KAÇININ



Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5 gramdan fazla olmaması (1 çay kaşığı) konusunda uyarıyor. Tuz tüketiminizi kısıtlayın. Aşırı tuz tüketimi birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi böbrek taşının da kolayca oluşmasına neden oluyor. Hazır gıdalar da yüksek tuz içerdiğinden dolayı fast-food tarzı beslenmeden ve ambalajlı hazır gıdalardan uzak durun.



BOL SU İÇİN



Özellikle havaların soğumasıyla yaz aylarının aksine su tüketimi azalıyor, birçok kişi su içmek için adeta susamayı bekliyor. Oysa yetersiz su ve sıvı tüketimi böbrek taşı sorununa yol açan temel etkenlerin başında geliyor. Bu nedenle her gün mutlaka yeterli miktarda su içmeye özen gösterin, günde 2,5 litre su için.



EGZERSİZ YAPIN



Hareketsizlik sağlığın en büyük düşmanlarından biri olduğu gibi böbrek taşı oluşumuna da zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmaya dikkat edin. Haftada en az üç gün 45 dakikadan az olmamak üzere tempolu yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirin.



İDEAL KİLONUZA ULAŞIN



Yapılan çalışmalar obezite tanısı alanlarda böbrek taşı oluşum sıklığının arttığını gösteriyor. Vücutta oluşan fazla yağ taş oluşumunda etkili hormonal ve mineral mekanizmaların bozulmasına, taş oluşumuna neden oluyor. Vücut kitle endeksinizi ideal tutun.



HER GÜN LİMON TÜKETİN



Limon suyu içerdiği sitrat nedeni ile taş oluşumunda engelleyici ve koruyucu bir rol oynuyor. Sitrat özellikle kalsiyum okzalat taşlarının oluşumunu engelliyor. Özellikle sabah saatinde başlamak üzere günlük tüketilmesi planlanan suyun içerisine 1-1.5 limonun kesilerek konulması taş oluşumunun azaltılmasında büyük fayda sağlıyor.



HAYVANSAL PROTEİNLERİ ÖLÇÜLÜ TÜKETİN



Taş oluşumu sırasında hayvansal proteinlerin taşın çekirdeğini oluşturması ve bu ana çekirdeğin üzerine kalsiyum gibi taşlaşan kristallerin çökmesi taş oluşumunu hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler de ciddi miktarda tuz içerdiğinden böbrek taşı oluşturabiliyor.



GENETİK İNCELEME YAPTIRIN



Sık tekrarlayan taş hastalığı olanların, gerekirse ileri görüntüleme yöntemleri ile olası anatomik ve fonksiyonel bozuklukların tespit edilerek tedavi edilmesi gerekiyor. Taşların büyümesini engelleyici, koruyucu tedbirlerin planlanması şart. Ailenizde böbrek taşı hastalığı varsa genetik inceleme yaptırın.