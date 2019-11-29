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kaçamadı

Emre Kınay kaçamadı
Giriş Tarihi: 29.11.2019

, önceki akşam eşi ile 'te görüntülendi. 1 milyon liralık lüks spor aracında görünen Kınay, flaşlar patlayınca kaçmak istedi ama başaramadı.

Aranjör Emre Kınay, önceki akşam eşi Sinem Kınay ile İstanbul Bebek'te görüntülendi. 1 milyon liralık lüks spor aracında görünen Kınay, flaşlar patlayınca kaçmak istedi ama başaramadı.

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