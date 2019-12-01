Tuvana Türkay yeni aşka yelken açtı

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile 3 yıllık ilişkisine dört ay önce nokta koyan oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam yeni bir aşka yelken açtı.

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile 3 yıllık ilişkisine dört ay önce nokta koyan oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam yeni bir aşka yelken açtı.



AMERİKA'DAN ARKADAŞIM



İstanbul'da bir restoran çıkışı görüntülenen güzel oyuncu ve erkek arkadaşı, flaşların patlamasıyla şok yaşadı. Türkay, "Arkadaşlar beyefendi Amerika'dan arkadaşım. Beraber yemek yedik" diye konuştu.



ALPER POTUK'U UNUTTU



Oyuncu Tuvana Türkay ve Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, 3 yıl boyunca bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı. Dört ay önce bu ilişkiye nokta koyan Türkay, Potuk'u unuttu!