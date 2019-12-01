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yeni aşka yelken açtı

Tuvana Türkay yeni aşka yelken açtı
Giriş Tarihi: 1.12.2019

Fenerbahçeli futbolcu ile 3 yıllık ilişkisine dört ay önce nokta koyan oyuncu , önceki akşam yeni bir aşka yelken açtı.

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile 3 yıllık ilişkisine dört ay önce nokta koyan oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam yeni bir aşka yelken açtı.

AMERİKA'DAN ARKADAŞIM

İstanbul'da bir restoran çıkışı görüntülenen güzel oyuncu ve erkek arkadaşı, flaşların patlamasıyla şok yaşadı. Türkay, "Arkadaşlar beyefendi Amerika'dan arkadaşım. Beraber yemek yedik" diye konuştu.

ALPER POTUK'U UNUTTU

Oyuncu Tuvana Türkay ve Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, 3 yıl boyunca bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı. Dört ay önce bu ilişkiye nokta koyan Türkay, Potuk'u unuttu!

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