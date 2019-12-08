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: Sette herkesle el eleyim

Tuvana Türkay: Sette herkesle el eleyim
Giriş Tarihi: 8.12.2019

Oyuncu , önceki aksam bir erkekle sarmaş dolas yürürken görüntülendi. Gazetecileri görünce çok şaşıran Türkay, “Yanımdaki erkek film setinden. Ben sette herkesle böyleyim” diyerek tuhaf bir açıklama yaptı.

Oyunculuğundan çok aşklarıyla gündeme gelen Tuvana Türkay, yine gazetecilere yakalandı! Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan ayrıldıktan sonra gecelerde sıkça boy göstermeye başlayan 29 yaşındaki Tuvana Türkay, önceki akşam Cihangir'in ara sokaklarında yanındaki erkekle sarmaş dolaş gezerken görüntülendi. Muhabirleri fark edince çok şaşıran Türkay, "Beyefendi kaçtı. El ele, sarmaş dolaştınız" diyen basın mensuplarına tuhaf bir açıklama yaptı.

'KIRILMAYA HAKKIN YOK'
Türkay, "O beyefendi film setinden. Ben sette herkesle el eleyim. Size kırgınım; iki gün sonra şarkım yayında. Kitabımın bitmesine son bir hafta kaldı. Filmim 28 Şubat'ta vizyona giriyor ama siz benim sürekli aşk hayatımla ilgileniyorsunuz" şeklinde konuştu. Onun bu sözlerini duyanlar ise, "Pardon ama sen sette herkesle el ele gezdiğini söyleyip dışarda da sarmaş dolaş yakalanırsan gazeteciler elbette işini değil aşklarını yazar. Kimseye kırılmaya hakkın yok!" şeklinde yorum yaptılar.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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