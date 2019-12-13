‘Aman Reis Duymasın’ galada bile güldürdü

Oktay Kaynarca’nın konuk oyuncu olarak rol aldığı ‘Aman Reis Duymasın’ filminin galası önceki akşam İstanbul’da yapıldı. Oyuncuların birbiri ardına yaptığı espriler ise davetlileri adeta gülme krizine soktu

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin galası İstanbul'da yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede basının sorularını yanıtlayan ekip, film sürecini anlattı. Filmin konuk oyuncusu Oktay Kaynarca, Aman Reis Duymasın'ı kendisinin de ilk kez izleyeceğini söyleyerek "Güzel ve eğlenceli bir film olduğunu biliyorum. Bana gelince, ben sahiden konuk oyuncuyum ve isminde de olduğu gibi ben gerçekten görmedim, duymadım" diyerek espri yaptı.

'OKTAY AĞABEY YOKTU!'

Başrollerden Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba ve Ceren Benderlioğlu yapılan toplu röportajda esprileriyle kırdı geçirdi. Sözü ilk alan Mustafa Üstündağ, Oktay Kaynarca'ya taş atarak, "Biz çok eğlendik ama Oktay ağabey eğlenmedi çünkü o yoktu" demesi tüm salonu kahkahaya boğdu. Daha sonra sözü alan Ozan Akbaba, oyuncu arkadaşlarını göstererek, "Bu arkamda gördüğünüz harika insanlarla nasıl bir film yapılır merak eden varsa bu filmde görecek harika bir iş nasıl çıkıyor" diyerek filmlerini iddiasını ortaya koydu. Filmde mafya basını oynamasına rağmen esprileriyle herkesi kırıp geçiren Emir Benderlioğlu, "Ben Oktay bey, Ozan bey ve Ceren hanıma katılıyorum" diyerek herkesi güldürdü.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI