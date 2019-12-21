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Deniz’in yeğeni yakalandı

Deniz’in yeğeni yakalandı
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Lüks araçla hız denemesini sosyal medyada paylaşan şarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in 16 yaşındaki oğlu D.D. yakalandı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları atmıştı. D.D., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri'nce yakalandı. D.D.'ye toplam 3 bin 20 TL trafik idari para cezası kesildi.

D.D. ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 (Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sarıyer Zekariyaköy Jandarma Karakolu'na teslim edildi.
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