  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Makyajsız Burcu

Makyajsız Burcu

Makyajsız Burcu
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Esmersoy'un makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı. Neşeli tavırları ile muhabirlerle şakalaşan güzel sunucu, daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Makyajsız Burcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN