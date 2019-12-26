Makyajsız Burcu

Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Esmersoy'un makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı. Neşeli tavırları ile muhabirlerle şakalaşan güzel sunucu, daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı.