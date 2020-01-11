Sinema heyecanı

GEÇTİĞİMİZ aylarda ekranlara veda eden Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu, City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

GEÇTİĞİMİZ aylarda ekranlara veda eden Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu, City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Helvacıoğlu, "Bağımsız sinema filmi için görüşmeler tamamlandı. Sinema filmi için yeni bir süreç başladı. Tatlı bir heyecan içindeyim" şeklinde konuştu.