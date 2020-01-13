‘Biz Böyleyiz’ filmine İzmir’de özel gala

Biz böyleyiz filmi için çekildiği İzmir'de gala düzenlendi. Film ekibi, galada seyircilerle buluşarak söyleşi yaptı. 'Biz Böyleyiz' filminin İzmir galası Optimum Alışveriş Merkezi'nde yapıldı. Galaya filmin yönetmeni Caner Özyurtlu, filmin senaristlerinden ve aynı zamanda başrol oyuncusu Berrak Tüzünataç, Meriç Aral ve Boran Kuzum katıldı. Film ekibi, ziyaretçilerle söyleşi gerçekleştirdi. TATLI BİR NOSTALJİ Yönetmen Caner Özyurtlu, İzmir'de film çekmenin güzel olduğunu söyleyerek, "Filmin müziklerinde 90'lar tadı var. Genel olarak filmin renkleri ve görsellerinde tatlı bir nostalji hissi var" dedi.