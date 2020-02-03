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Kırmızı etin iyisi mermer deseninden anlaşılır

Kırmızı etin iyisi mermer deseninden anlaşılır
Giriş Tarihi: 3.2.2020

bir besin kaynağı olan seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bu sayede kırmızı etin iyisini anlayabilir ve hem sağlığınıza hem damak tadınıza uygun etler seçebilirsiniz.

GÜÇLÜ bir besin kaynağı olan kırmızı et seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bu sayede kırmızı etin iyisini anlayabilir ve hem sağlığınıza hem damak tadınıza uygun etler seçebilirsiniz. Kırmızı etin yağlı kısımlarına iyice bakın. Mermer deseni varsa ve sıkı duruyorsa taze demektir. Beklemiş ve taze olmayan et dağılmış bir görünüme sahiptir. Dokununca sıkı duran etleri tercih edin. Öte yandan et aldığınız marketin rafından çalışanlarına kadar hijyenik bir ortam sağlanıp sağlanmadığına dikkat edin. Hijyenik olmayan ortamdaki etler hastalık saçmaktadır.
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