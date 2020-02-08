Yüksek tansiyona mısır püskülü

Doğal bir potasyum ve K vitamini kaynağı olan mısır püskülünün akla gelmeyecek faydaları var. Bunların başında prostat iltihabını giderici ve koruyucu özelliğidir. Böbrek iltihabına iyi gelmesinin yanında böbreklerdeki taşların düşürülmesine de yardım eder. Ayrıca yüksek tansiyona iyi gelerek, tansiyonu dengelemesi de mısır püskülü çayının faydaları arasındadır.