Yardım meleği Burcu

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, eşleri cezaevinde olan kadınların yardımına koştu. Yalnız yaşayan 20 kadına yardım eli uzatan başarılı sunucu, gönüllü iyilik elçisi olduğu 'Ev hayat dolu' yardım kampanyasında 20 koli erzak paketi dağıttı. Başarılı sunucu yardıma muhtaç eşleri cezaevinde olan kadınlara özel olarak hazırlattığı erzakları kendi elleriyle arabaya taşıdı. Esmersoy, menajeri ile birlikte kapı kapı gezerek kolileri sahiplerine ulaştırdı.

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