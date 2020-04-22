Ünlüler, Mia bebeğe el verdi

9 aylık Mia Kurtuldu’ya SMA Tip 1 tanısı konuldu. Tedavi olması için, yaşadığı Polonya’da başlatılan kampanya korona virüs nedeniyle yavaşladı. Ailesi, Türkiye’den destek istedi. Ünlüler Mia’ya bağış çağrısında bulundu

Polonya'da yaşayan Natalia ve Fatih Kurtuldu çiftinin, SMA Tip 1 hastası, 9 aylık bebekleri Mia'nın, sağlığına kavuşabilmesi için zolgensma gen tedavisi olması gerekiyor. Tedavi için gerekli ücretin karşılanması amacıyla Polonya'da başlatılan kampanyaya birçok ünlü destek verirken, Mia bebek için açık artırmalar, yarışlar ve turnuvalar düzenlendi. Korona virüs nedeniyle Mia için düzenlenen kampanya yavaşlarken, Fatih Kurtuldu, kızının iyileşmesi için Türk vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti. Sinem Kobal, Arda Turan, Pınar Sabancı, Şükran Ovalı, Ercan Saatci, İdil Fırat, Hilal Özdemir, Ceylan Çapa, Nadide Sultan gibi birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanyaya hayırseverlerin de katılımı bekleniyor.

'LÜTFEN DESTEK OLUN'

Baba Fatih Kurtuldu, "Bizim bu ilacı karşılamaya gücümüzün yetmesi mümkün değil. Lütfen sizler de bu kampanyaya destek olun" diye konuştu