Ayçin İnci’den AVM tepkisi

Dizilerin sevilen oyuncusu Ayçin İnci Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Gözlükçüde işi olduğu için dışarı çıktığını belirten 40 yaşındaki oyuncu, gereksiz yere dışarı çıkıp avm ve kuaförlere gidenlere de tepki gösterdi. Usta oyuncu, "Ben kesinlikle bu dönemde kuaföre gitmem, bakımlarımı da evde yapıyorum, daha doğal oluyor. Ne olacak yani AVM'ye gitmesek, kıyafetsiz mi kalacağız? Bu kadar tedbirsiz davranırsak bu süreç çok uzayacak. Lütfen biraz dikkat" dedi.

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