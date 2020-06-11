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Haberler Sarmaşık Özkan dualarınızla iyiye gidiyor

Özkan dualarınızla iyiye gidiyor

Özkan dualarınızla iyiye gidiyor
Giriş Tarihi: 11.6.2020

MFÖ grubunun solistlerinden Mazhar Alanson, ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan yakın arkadaşı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler.

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