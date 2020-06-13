Havuz kaçak suyu beleş!

Sanatçı Sezen Aksu'nun İzmir Karaburun Manal Koyu'ndaki denize sıfır lüks villasındaki kaçak havuzdan 50 metrelik boru aracılığı ile deniz suyu çektiği ortaya çıktı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Denizden havuza bağlanan sistemin çevreye zarar verip vermediğinin tespiti için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili bir müfettiş görevlendirdi. Karaburun Belediyesi, 9 Haziran'da Sezen Aksu'nun havuzundan denize atık bırakıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Başkan İlkay Girgin Erdoğan, jandarma ve ilgili ekiplere bilgi verildiğini aktardı. Lüks villa ile ilgili 21 Haziran 2019'da da ihbar geldiğini hatırlatan Girgin Erdoğan, "İmar Müdürlüğümüz incelemeleri yapmış, havuzun ruhsatı olmadığı görülmüş ve mühürleme işlemi yapılmıştır" dedi. Kaçak havuzdan denize uzanan borular sökülürken, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. İlk incelemede kaçak havuzdan borular aracılığı ile deniz suyu çekilip daha sonra boşaltıldığı tespit edildi. Olay sonrasında çevreye bir zarar verilip verilmediğinin araştırılacağı ve gerekli cezai işlemin uygulanacağı öğrenildi.



YIKIM KARARINI UYGULAMAMAK DA SUÇ

Geçen yıl ruhsatsız olduğu için mühürlenen, mührü kırıldıktan sonra da tamamlanan kaçak havuzun ise halen belediye ekiplerince yıkılmaması akıllarda soru işareti bıraktı. Uzmanlar, yıkım kararının uygulanmamasının da suç olduğunu ifade ederken, Karaburun Belediyesi yetkilileri yıkım konusunda bilgi vermekten kaçındı.

Metin BURMALI

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