  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Merve Bayraktar ihaneti ifşaladı

ihaneti ifşaladı

Merve Bayraktar ihaneti ifşaladı
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Ezel dizisinde "Ramiz Dayı" karakterinin gençli-ğini canlandıran Ufuk Bay-raktar'ın eşi Merve Bayrak-tar, "Aldatıldım" dedi. Ufuk Bayraktar'ın bir kadınla olan yazışmalarını sosyal medyada ifşa eden Merve Bayraktar, eşinin kendisi-ni genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi. Yaşanan skandalın sonrasında, eşinin kendi-sinden af dilediği mesajla-rı da takipçileriyle paylaşan Merve Bayraktar, "Sizin adam sandıklarınız bunlar" notunu düştü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merve Bayraktar ihaneti ifşaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA