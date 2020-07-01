Merve Bayraktar ihaneti ifşaladı

Ezel dizisinde "Ramiz Dayı" karakterinin gençli-ğini canlandıran Ufuk Bay-raktar'ın eşi Merve Bayrak-tar, "Aldatıldım" dedi. Ufuk Bayraktar'ın bir kadınla olan yazışmalarını sosyal medyada ifşa eden Merve Bayraktar, eşinin kendisi-ni genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi. Yaşanan skandalın sonrasında, eşinin kendi-sinden af dilediği mesajla-rı da takipçileriyle paylaşan Merve Bayraktar, "Sizin adam sandıklarınız bunlar" notunu düştü.