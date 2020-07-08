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Haberler Sarmaşık Annesinden ayrılmıyor

Annesinden ayrılmıyor

Annesinden ayrılmıyor
Giriş Tarihi: 8.7.2020

Beyazıt Öztürk yazı Çeşme'de kiraladığı taş villada geçiriyor. Pandemi döneminde bir hobisi olmadığının farkına vararak resim ve heykele başladığını belirten Öztürk, "Karantinada kadınların işinin ne kadar güç olduğunu, neler çektiklerini anladım. Pazı sardım, ne zormuş! Sararken türkü de söyledim" diyerek herkesi güldürdü. Karantinada maddi zorluk yaşamadığını belirten Öztürk, "Ailemin mutluluğu her şeyden önemli. Bu para, pulla ölçülmez. Tatilde annemin yanından ayrılmamaya gayret ediyorum" dedi ve evlilik sorularını yine geçiştirdi.

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