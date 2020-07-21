Karavan güzeli Burcu

Doğal yaşama ve doğaya olan sevgisiyle bilinen Burcu Kara, pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak tatil için karavanı tercih etti. Güzel oyuncu, yıllardır hayalini kurduğu karavan yaşamının tadını eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar ile birlikte çıkardı. Kara, karavanın rotasını Ege'ye çevirerek şimdiye kadar önce Cunda Adası sonra Ören olmak üzere iki farklı tatil yöresinde konakladı.