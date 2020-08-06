“Kim dövdü bilmiyorum”

Çeşme'de Ukraynalı ünlü model Daria Kyryliuk'un darp edilmesi ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelirken olayı kamuoyuna duyuran ilk isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, Yeni Asır'a konuştu. Subaşı, aynı zamanda eski sevgilisi olan The Beach of Momo'nun işletmecisi Burak Beşer'in "Darp olayı kesinlikle yok. Bu işte Şeyma'nın parmağı var" iddiasını da yalanladı. Subaşı "Burak benim 15 senelik arkadaşım. Benimle alakalı bir şey söylemez, ithamda bulunmaz. Geçen sene sanırım kızsal nedenlerden dolayı beni mekana almamışlardı. Herhalde onunla ilgili bir cümle kullanmıştır. Yoksa onun dışında bir şey söylediğini sanmıyorum" dedi.

"YARDIM ETMEK İSTEDİM"

Daria Kyryliuk ile bir senedir arkadaş olduklarını ve dayak olayı yaşandığında Daria'nın yardım istediğini dile getiren Şeyma Subaşı, "Daria 'Bana yardımcı olur musun, konuyu repost (paylaşma) eder misin?' dedi. Ben de kendi sayfamda 'Çok yakın, çok tatlı arkadaşım neler yaşamış. Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten' diye yayınladım. Konuyla ilgili başka bir şey bilmiyorum, benimle alakalı değil yani" yorumunu yaptı. Hiçbir şekilde böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğini savunan Subaşı, "Kimin dövdüğünü bilmiyorum. Mekanın güvenlik görevlileri mi yoksa erkek arkadaşı mı yaptı bilmiyorum ama hiçbir erkek kadına el kaldırmamalı" açıklamasını yaptı.





ÇESME KAYMAKAMI GÖREVDEN ALINDI

ÇEŞME'DE korona tedbirlerine uymayan mekanların kapatılması ve yaşanan darp olayından sonra, dün Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın İçişleri Bakanlığı'nca görev yeri değiştirildi. Kara, İzmir'e Vali Yardımcısı olarak gönderildi. Çeşme'nin yeni kaymakamı Ünal Çakıcı oldu.



TÜRKLERE TESEKKÜR

Öte yandan Daria Kyryliuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini destekleyen Türk vatandaşlarına ve Türkiye hükümetine teşekkür etti. Kyryliuk, "Yaşadığımız üzücü olaydan ötürü beni destekleyen çok sevgili Türk vatandaşlarına çok teşekkür ederim. Bilinmesini isterim ki, Türkiye'de tatil yapmak çok keyifli, herkesi özgürce tatil yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Ercan AKGÜN

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