‘Kariyerim bitti sandım’

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da bulunan Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş'in "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade vermesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazdı. İkilinin ifadelerinin alınması yaklaşık 6 saat sürerken Kyryliuk, Momo Beach çalışanlarından teşhis edebildiği kişilerden şikayetçi oldu.

45 DAKİKA PANİK ATAK GEÇİRDİ

Adliye çıkışında basın açıklaması yapan Ukraynalı model, 31 Temmuz'da Momo Beach'ten erkek arkadaşıyla birlikte çıkarken olayın yaşandığını belirterek "Bize öncelikle 6 tane koruma saldırdı" dedi. Panik atak geçirdiğini söyleyen talihsiz kadın, "Bugüne kadar kimse bana el kaldırmamıştı. Çok fazla darbe aldım. Burnum, ağzım ve yanağım kan içindeydi. Bir daha modellik yapamayacağım zannettim. O yüzden 45 dakika kadar panik atak geçirdim" dedi.

'GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPILDI'

Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ise güvenlik kamerası görüntülerinde Kyryliuk'un kendisine bağırdığı ve saldırdığı iddiası hakkında, "O videoyu izledim, evden çekilmiş. Bunlar ev ev dolaşıp her videoyu satın almışlar. Bunun tehdit mesajı zaten bana geldi. Arkadaşlarım aracılığıyla bunu satmak için geldiler. Bunları satın almışlar, birer birer medyaya veriyorlar. Momo Beach, Türk halkını böyle manipüle ediyor. Merak ediyorum, gerçek ortaya çıkınca ne yapacaklar? Daha nereye saklanabilirler?" diye konuştu.





NE OLMUŞTU?

UKRAYNALI model Daria Kyryliuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla, kendisi ve beraberindekilerin tatil için gittikleri İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Momo Beach'te güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini öne sürmüştü. Olaya ilişkin Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alınmış, zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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