Sağlığı geri kazanmanın sırrı ‘Fonksiyonel Tıp’ta

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı. Açılışa İEÜ Medical Park Genel Müdürü Veysi Kubba, Yönetim Kurulu Başkanı ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Op. Dr. Zafer Beken, Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, doktorlar, diyetisyenler ve basın sektöründen yöneticiler katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Op. Dr. Zafer Beken bir göz doktoru olarak fonksiyonel tıpla tanışmasının kendi karaciğer naklinden sonra yaşadığı sağlık sorunları olduğunu söyledi.

AYDA 150 KİŞİYE HİZMET

Beken, "Geçmeyen kaşıntılar, halsizlik, yorgunluk yaşıyordum. Sık sık boğaz enfeksiyonu yaşıyordum. Fonksiyonel tıpla tanışıp kurallarını uygulayınca sağlığım düzeldi" dedi. Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut da, "Fonksiyonel tıp, kişiye özgü tedavi sunuyor. Bilimle iç içe, hastanın hayatını değiştirerek iyileşmeyi sağlıyor" diye konuştu. Merkeze gelen hastaların öncelikle kontrollerden geçeceğini söyleyen Korkut, "Gıda intolerans testi ve yapay zekanın gerçekleştirdiği bir tetkik yöntemi ile hastanın vücudundaki ağır metaller ile vitamin ve mineral miktarlarını görüyoruz. Hastalarımız buradaki programlarla kronik şikayetlerinden kurtulabiliyor" diye konuştu. Merkez ayda 150 hastaya hizmet verecek.