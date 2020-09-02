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Haberler Sarmaşık Onun arabası var...

Onun arabası var...

Onun arabası var...
Giriş Tarihi: 2.9.2020

OYUNCU Hazar Ergüçlü son dönemde dizi sektörünün yanı sıra reklam dünyasının da dikkatini çekip rol aldığı reklam filmleriyle kazancını katladı. Güzel oyucu; şampuan, kozmetik ve son olarak ünlü bir spor markasının yüzü olarak dizilerden elde ettiği kazancın yanına reklam gelirlerini de ekledi. Bir spor markasıyla 500 bin liraya el sıkışan Ergüçlü, kendisine aldığı özel makam aracıyla dikkat çekti.

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