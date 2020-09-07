Enbe ve Babashlı’dan Sevda Karası

BEHZAT Gerçeker yönetimindeki ENBE orkestrası son zamanlarda ülkemizde de büyük ilgi gören Azeri sanatçı Nahide Babashlı'yla birlikte imza attıkları "Sevda Karası" dinleyiciyle buluştu. Şarkının aranjesini Mustafa Ceceli üstlendi. Şarkının klibini Ahmet Can Tekin çekti. Klipte birbirini seven ama kavuşamayan bir çiftin aşk hikayesi anlatılıyor.