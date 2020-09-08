Beyazperdeye Aydın damgası

Lösemili bir çocuğun iç dünyası, yaşadıkları ve ailesinin desteğiyle hastalıkla yapılan örnek mücadeleyi konu alan 'Beyaz Bandanalı Çocuklar' sinema filminin çekimleri, Aydın'da başladı. Senaryosunu Abdullah Düğer, yapımcılığını ve yönetmenliğini Selami Taner ve Barış Demirkaya'nın üstlendiği film, 2020-2021 ulusal ve uluslararası film festivallerinde boy gösterip Türkiye ve Söke'yi tanıtarak temsil edecek. Aydın Valiliği, Söke Kaymakamlığı ve Söke Belediyesi başta olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşu, iş insanları, kurum ve kuruluşların destek verdiği filmin basın galası ve özel gösterimi, önümüzdeki günlerde Söke'de yapılacak.

MEHMET KAVAS