  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Burak Hakkı ayrılık acısını çabuk unuttu

ayrılık acısını çabuk unuttu

Burak Hakkı ayrılık acısını çabuk unuttu
Giriş Tarihi: 8.9.2020

OYUNCU Burak Hakkı dört yıldır birlikte olduğu Yunan sevgilisi Hara Pappa ile Nikah masasından dönerek geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Ayrıldıktan sonra soluğu Bodrum'da alan Burak Hakkı, önceki gün Bodrum'da genç bir kadın ile sarmaş dolaş görüntülendi. Genç kadın ile denizde romantik anlar yaşayan Hakkı, güneşlendiği sırada eliyle kadının yüzünü okşaması dikkatlerden kaçmadı. Uzaktan kendisini görüntüleyen Gazetecileri fark eden Burak Hakkı, plajdan ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burak Hakkı ayrılık acısını çabuk unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA