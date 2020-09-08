Burak Hakkı ayrılık acısını çabuk unuttu

OYUNCU Burak Hakkı dört yıldır birlikte olduğu Yunan sevgilisi Hara Pappa ile Nikah masasından dönerek geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Ayrıldıktan sonra soluğu Bodrum'da alan Burak Hakkı, önceki gün Bodrum'da genç bir kadın ile sarmaş dolaş görüntülendi. Genç kadın ile denizde romantik anlar yaşayan Hakkı, güneşlendiği sırada eliyle kadının yüzünü okşaması dikkatlerden kaçmadı. Uzaktan kendisini görüntüleyen Gazetecileri fark eden Burak Hakkı, plajdan ayrıldı.