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ile ’nın müzikleri de izleyiciyi etkilemeyi başardı

Maria ile Mustafa’nın müzikleri de izleyiciyi etkilemeyi başardı
Giriş Tarihi: 8.9.2020

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa ilk bölümüyle Pazar günü izleyici ile buluştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle izleyiciden tam not alan dizi, ayrıca müzikleri ve eşsiz Kapadokya sahneleriyle de büyük beğeni topladı. Faruk Teber yönetmenliğinde çekilen dizinin müzikleri, ödüllü müzisyen Atakan Ilgazdağ tarafından hazırlandı. Sosyal medya üzerinden "Dizinin çekimleri dışında müzikleri de harika, bir an önce müzik platformlarına yüklensin" yorumları yapıldı.

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